Fondi della Regione Sardegna per la festa del Fatto Quotidiano: è polemica

Un’interrogazione in Consiglio regionale sulla partecipazione della Regione Sardegna alla Festa de Il Fatto Quotidiano. Questa l’ultima iniziativa arrivata da Fratelli d’Italia sul caso dei 67.100 euro che la Giunta Todde ha destinato alla società Sport Network, concessionaria pubblicitaria del noto giornale.

Per la Regione si tratta di un’iniziativa volta a promuovere la candidatura per l’Einstein Telescope, ma il centrodestra vuole vederci chiaro. “È un caso grave e preoccupante, che conferma come per il Movimento 5 Stelle la trasparenza sia solo uno slogan da campagna elettorale” ha denunciato il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Mura. “Dietro le parole, i fatti raccontano ben altro: clientelismo editoriale, uso improprio delle risorse pubbliche e totale assenza di rispetto per il ruolo delle istituzioni”.

Il capogruppo dei meloniani in Consiglio regionale, Paolo Truzzu, ha presentato oggi un’interrogazione alla Giunta. “La vicenda del finanziamento della Regione alla festa del Fatto Quotidiano è l’emblema della consueta doppia morale dei Cinquestelle, tanto pronti ad accusare chiunque quanto lesti nell’utilizzare i soldi dei cittadini in maniera spregiudicata” tuona l’ex sindaco di Cagliari.

“Sono troppi i pasticci che hanno caratterizzato questa spesa” aggiunge. “La procedura di promozione avviata prima della certezza della disponibilità delle risorse; il Servizio Comunicazione istituzionale della Presidenza della Regione che adotta la determinazione per utilizzare risorse non ancora nella sua disponibilità; il Piano di comunicazione approvato dalla Giunta regionale dopo la determina a contrarre per cercare di rimediare all’errore”. Truzzu incalza: “Per la prima volta nella storia della Regione Sardegna, c’è stato un finanziamento per la festa ufficiale di un quotidiano, dove l’ospite d’onore era Giuseppe Conte, cioè il segretario nazionale del Movimento 5 Stelle, partito della presidente Todde”.

Per Truzzu si tratta di “una serie di coincidenze che configura la spesa come una ‘cortesia’ al quotidiano più vicino al partito della Presidente“. Da qui la richiesta di sapere “quali elementi abbiano portato a individuare la festa del Fatto Quotidiano come evento ideale per promuovere il Progetto Einstein Telescope”. Ma anche “quali fossero le caratteristiche dello stand della Regione Sardegna; se siano state realizzate altre azioni di comunicazione all’interno dell’evento; se la Regione ha dovuto sostenere ulteriori spese per l’allestimento dello stand”. Inoltre, Truzzu vuole capire “se siano stati impiegati dipendenti regionali nello stand, che peraltro, per le immagini disponibili, è sembrato abbastanza deserto”.

E alcune di queste immagini le ha girate il noto streamer Ivan Grieco, che in un video postato sui social ha cercato di far luce sul caso. “Il giornale di Travaglio si è sempre vantato di non ricevere soldi pubblici, eppure questa volta non è andata così. Ma soprattutto, uno stand in un evento relativamente piccolo vale davvero questa cifra?” si chiede Grieco.

