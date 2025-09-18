Mondiali atletica, rammarico per Dalia Kaddari: “Non è andata come speravo”

Si è conclusa prima del previsto la partecipazione di Dalia Kaddari ai Mondiali di atletica in Giappone. La velocista sarda, detentrice di diversi titoli italiani nei 200 metri, non è riuscita a superare il turno eliminatorio della specialità.

Gareggiando nella quarta delle sei batterie, l’atleta ventitreenne delle Fiamme Oro ha tagliato il traguardo in quinta posizione con il tempo di 23″11, un risultato non sufficiente per accedere alle semifinali. La batteria è stata vinta dall’americana Tamara Clark, che ha fermato il cronometro a 22″50.

“Ieri non è andata come speravo. Non mi sono qualificata. Fa male e mi sento delusa, inutile negarlo. Sabato ci aspetta un’altra sfida: si scende in pista con la staffetta, e daremo tutto quello che abbiamo, insieme!”, il commento di Kaddari.

