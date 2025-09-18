Province Nuoro Orgosolo, cade e batte la testa in campagna: 57enne d’urgenza in ospedale

Orgosolo, cade e batte la testa in campagna: 57enne d’urgenza in ospedale

L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Francesco di Nuoro con un grave trauma cranico; non si trova in pericolo di vita

Di
Redazione Cagliaripad
-

Un infortunio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 19, nelle campagne di Orgosolo, precisamente in località Cumbidanovu.

Un uomo di 57 anni è rimasto ferito mentre si dedicava a lavori hobbistici nel suo terreno. Sembra che l’incidente sia dovuto a una caduta accidentale, durante la quale l’uomo ha battuto violentemente la testa.

Le sue condizioni sono apparse subito serie, tanto da richiedere l’intervento urgente di un’ambulanza medicalizzata. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro con un grave trauma cranico, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE