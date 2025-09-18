L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Francesco di Nuoro con un grave trauma cranico; non si trova in pericolo di vita

Orgosolo, cade e batte la testa in campagna: 57enne d’urgenza in ospedale

Un infortunio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 19, nelle campagne di Orgosolo, precisamente in località Cumbidanovu.

Un uomo di 57 anni è rimasto ferito mentre si dedicava a lavori hobbistici nel suo terreno. Sembra che l’incidente sia dovuto a una caduta accidentale, durante la quale l’uomo ha battuto violentemente la testa.

Le sue condizioni sono apparse subito serie, tanto da richiedere l’intervento urgente di un’ambulanza medicalizzata. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro con un grave trauma cranico, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

