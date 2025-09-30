Sbarco di migranti a Cala Cipolla, scattano i soccorsi: si teme un naufragio

La mattinata sulla costa sud-occidentale della Sardegna è stata segnata da un nuovo sbarco di migranti. Sulla spiaggia di Cala Cipolla, i Carabinieri delle Stazioni di Pula e Domus De Maria hanno rintracciato 17 persone appena arrivate via mare, tutte di presunta nazionalità iraniana. Tra loro anche un ferito, soccorso dal 118 e trasferito in ospedale con l’elisoccorso.

Le testimonianze raccolte dai militari fanno temere un possibile naufragio. Alcuni migranti avrebbero riferito della presenza in mare di altre persone non ancora rintracciate. Immediatamente è stata allertata la Capitaneria di Porto e messo in campo il Nucleo Elicotteri Carabinieri di Elmas, che opera in stretto coordinamento con le altre forze dell’ordine per le ricerche.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e soltanto i prossimi sviluppi chiariranno la reale portata dell’evento.

