Cala Cipolla, allarme rientrato: nessun migrante disperso

Allarme rientrato dopo la ricognizione avviata a seguito dell'allarme lanciato dai 17 migranti intercettati a Cala Cipolla

Allarme rientrato a Cala Cipolla. Questa mattina, 17 migranti dichiarati di nazionalità iraniana sono sbarcati sulla nota spiaggia di Chia, facendo scattare inizialmente l’allarme per un presunto naufragio. I Carabinieri delle Stazioni di Pula e Domus de Maria sono intervenuti a seguito di una segnalazione, rintracciando il gruppo sulla costa.

I migranti avevano riferito di possibili dispersi in mare, motivo per cui erano stati attivati la Capitaneria di Porto e il Nucleo Elicotteri Carabinieri di Elmas per le operazioni di ricerca. Dopo gli accertamenti, la Guardia Costiera ha chiarito che non si è verificato alcun naufragio né risultano migranti dispersi.

Tra i migranti intercettati, uno era ferito ed è stato soccorso dal personale del 118, che ha disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari. In totale sono 25 le persone rintracciate.

