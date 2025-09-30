Città Metropolitana di Cagliari, Zedda: “Dobbiamo investire su trasporti e sicurezza”

Dopo l'elezione del Consiglio della Città Metropolitana, Massimo Zedda è intervenuto sui social: "Guideremo una città metropolitana che dovrà dare risposte alle cittadine e ai cittadini"

Sono stati eletti oggi i membri del Consiglio della Città metropolitana di Cagliari che si comporrà di 70 Comuni e oltre mezzo milione di abitanti. Al termine delle elezioni il sindaco di Cagliari Massimo Zedda ha commentato il nuovo assetto:

“In questo nuovo assetto territoriale, la Città metropolitana di Cagliari si compone oggi di 70 Comuni e oltre mezzo milione di abitanti. Un territorio vasto e diversificato che si estende dalle coste del Sud Sardegna alle pendici del Gennargentu. Una porzione di Sardegna ricca di insediamenti archeologici e monumenti, paesaggi di straordinaria bellezza, arricchiti da tradizioni e produzioni agricole” ha scritto Zedda sui social.

“Insieme alle Sindache e ai Sindaci, alle consigliere e ai consiglieri, guideremo una città metropolitana che dovrà dare risposte alle cittadine e ai cittadini su temi quali l’istruzione, l’ambiente, le politiche sociali – ha poi proseguito – Dobbiamo investire sul trasporto pubblico locale, sulle infrastrutture e la sicurezza delle nostre strade”.

