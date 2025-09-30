Titti Pinna ricorda la prigionia: “Volevo morire, ma mi sono fatto forza”

L'allevatore 56enne è stato chiamato in aula a deporre in occasione del quarto processo relativo al suo sequestro: "Ho pregato"

Titti Pinna è stato chiamato a testimoniare dal Pm nel quarto processo per il suo rapimento, risalente al settembre del 2007. L’allevatore di Bonorva rimase nelle mani dei sequestratori fino al 28 maggio del 2007, quando riuscì a scappare dalla sua prigione.

“Volevo morire, ma mi sono fatto forza per le persone che mi aspettavano a casa” ha affermato in aula l’allevatore. “Ho pregato” ha poi aggiunto nel rispondere alle domande dei giudici.

Pinna ha ripercorso tutto il periodo del suo rapimento all’interno di una lunga deposizione. Per il suo sequestro, sono già stati condannati in via definitiva Salvatore Atzas, Giovanni Maria Manca, Antonio Faedda e i fratelli Giovanni e Francesca Sanna.

