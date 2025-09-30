Sardegna, oggi 13 incendi sul territorio regionale: elicottero in azione a Turri

Le fiamme hanno coinvolto un'area boschiva coperta prevalentemente da piante di eucalyptus. Sul posto è intervenuto un elicottero decollato da Fenosu

Il Corpo Forestale quest’oggi è stato chiamato in causa per 13 incendi occorsi sul territorio regionale e per uno di questi è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

L’incendio in questione è divampato a Turri, in località “S’Acqua Sassa”, un’area abbastanza complessa che ha richiesto l’immediato intervento da parte della flotta aerea. Sul posto è intervenuto un elicottero decollato da Fenosu. L’intervento del mezzo aereo si è concluso alle ore 18:22.

Le fiamme hanno coinvolto un’area boschiva coperta prevalentemente da piante di eucalyptus, oltre a interessare una porzione di terreno coperta da specie autoctone della macchia mediterranea.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it