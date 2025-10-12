Selargius, accoltella il padre al culmine di una lite | Il genitore è grave

Momenti di terrore all’alba a Selargius. Intorno alle 6.15, un impiegato di 32 anni ha accoltellato il padre 61enne al termine di una violenta lite familiare, scoppiata per futili motivi.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane – residente nella stessa abitazione – avrebbe afferrato un coltello da cucina e colpito il padre al termine di un acceso diverbio. Subito dopo l’aggressione, la madre dell’uomo è riuscita a fuggire insieme al marito ferito, trovando rifugio presso alcuni vicini che hanno allertato il Numero unico di emergenza 112.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Quartu Sant’Elena e il personale del 118, che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove si trova tuttora ricoverato.

Nel frattempo, il 32enne si era barricato in casa in evidente stato di agitazione. Dopo aver messo in sicurezza la zona e avviato un delicato intervento di mediazione, i militari sono riusciti a convincerlo ad aprire la porta, per poi immobilizzarlo e accompagnarlo in caserma.

Sono in corso gli accertamenti investigativi per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e capire se l’aggressione sia l’esito di una situazione familiare complessa già nota alle autorità.

