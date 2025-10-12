Capoterra, incendio nella pineta: decisivo l’intervento dei Barracelli

Notte di apprensione ma anche di grande efficienza operativa a Capoterra, dove il tempestivo intervento della Compagnia Barracellare ha evitato che un principio d’incendio si trasformasse in un rogo di vaste proporzioni.

Le fiamme sono divampate nella pineta della Comunità Montana, ma l’arrivo immediato dei Barracelli ha permesso di circoscrivere e spegnere il fuoco prima che potesse propagarsi. L’operazione di spegnimento ha richiesto l’impiego di due interi carichi d’acqua dell’autobotte, necessari per dichiarare il focolaio completamente domato.

“Orgogliosi di aver scongiurato anche questo pericolo”, ha scritto la Compagnia Barracellare di Capoterra sui social.

