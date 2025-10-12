Capoterra, ancora cattivi odori nella notte | L’ira del sindaco: “Intollerabile”

“Stanotte il nostro territorio è stato invaso da odori e miasmi mai percepiti prima, una situazione intollerabile, insostenibile e profondamente preoccupante per la salute di tutti i cittadini di Capoterra”. Così sui social il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau, commenta l’ennesima nottata di cattivi odori lamentati dai cittadini.

Il paese si trova circondato dalla Saras di Sarroch e dalla zona industriale di Macchiareddu, con entrambi i siti che rappresentano da molto tempo dei fastidi olfattivi non indifferenti. Nell’ultimo periodo, però, gli odori si sono fatti sempre più forti e frequenti, con i cittadini che questa volta sui social puntano il dito sulla Saras, protagonista di recente di alcuni episodi che hanno destato la preoccupazione anche del Comune di Sarroch.

“È mia intenzione contattare già domani il Prefetto per comprendere con urgenza cosa stia accadendo e per tutelare la salute pubblica” annuncia Garau. “Non possiamo accettare che episodi del genere si ripetano: la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini vengono prima di tutto”.

