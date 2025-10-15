Temporali in arrivo sulla Sardegna: la Protezione Civile dirama l’allerta

Temporali e nubifragi in arrivo sulla Sardegna: sarà una settimana all’insegna del maltempo quella che si svilupperà da qui in poi. Per questo motivo la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta per due terzi dell’Isola.

Si tratta di un avviso di criticità ordinaria, codice giallo, che rimarrà in vigore fino alle 18 di domani, giovedì 16 ottobre.

Le aree maggiormente interessate dalle precipitazioni dovrebbero essere l’Iglesiente, il Campidano, Flumendosa Flumineddu, Nuorese, Ogliastra e Gallura, che già in queste ore ha dovuto fare i conti con piogge scroscianti e più di qualche danno.

