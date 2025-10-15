Fortuna in Sardegna, vinti quasi 100mila euro tra 10eLotto e SuperEnalotto

La Sardegna ha vissuto un martedì particolarmente fortunato grazie ai concorsi a premi, totalizzando vincite che ammontano a oltre 90.000 euro.
Il 10eLotto ha distribuito due premi significativi nell’Isola: un premio di 50.000 euro è stato centrato a Baunei, in viale Plammas, grazie a un “9 Oro”, al quale si aggiungono i 15.000 euro vinti a Pula, in via Nora, con un “7 Doppio Oro”.
A queste fortunate estrazioni si somma un’ulteriore vincita registrata nel capoluogo barbaricino. Sempre nel concorso di martedì 14 ottobre, a Nuoro, è stato realizzato un “5” del Lotto del valore di 27.970,75 euro presso la Rivendita 44 di via Don Luigi Sturzo, 2. La combinazione di questi risultati ha portato la regione a festeggiare un martedì di grande fortuna.
