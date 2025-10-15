Forti temporali e allagamenti a Cagliari, Sestu, Monserrato e Quartu Sant'Elena: traffico in tilt e alcune strade chiuse

Allagamenti a Cagliari e hinterland, strade come fiumi e disagi

Un violento temporale ha colpito nel pomeriggio l’area metropolitana di Cagliari, provocando allagamenti diffusi e gravi disagi alla circolazione. A Sestu diverse strade si sono trasformate in veri e propri torrenti, con auto bloccate e traffico paralizzato.

A Pirri, piazza Italia si è completamente allagata, mentre a Monserrato la via Riu Mortu è stata chiusa al traffico e la Protezione Civile ha bloccato l’accesso alla rotonda di Is Pontis Paris, per chi proviene da viale Marconi. Situazione critica anche a Quartu Sant’Elena, dove molte strade del centro storico sono finite sott’acqua.

La Protezione Civile regionale ha confermato lo stato di allerta meteo per temporali e rischio idrogeologico, valido fino alle ore 18 di domani.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it