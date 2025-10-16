Disagi alla mensa di via Trentino, crolla il contro soffitto a causa delle infiltrazioni

Ancora disagi alla mensa di via Trentino, nel polo umanistico “Sa Duchessa” di Cagliari. Il forte acquazzone di ieri, che ha inondato diverse strade e creato non pochi problemi, si è abbattuto anche sul punto di ristoro degli studenti universitari.

Le infiltrazioni d’acqua hanno fatto crollare parte del contro soffitto che, di conseguenza, ha facilitato l’ingresso della stessa acqua all’interno dell’edificio mettendo in pericolo chi si trovava all’interno.

Per ovviare al disagio i tavoli presenti all’interno della sala sono stati spostati nel locale bar, corridoio cineteca. Le organizzazioni studentesche hanno prontamente segnalato lo stato dell’edificio.

