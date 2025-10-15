Notizie Musica e Spettacolo Il Collegio, tra i partecipanti un ragazzo sardo: ecco chi è

Il Collegio, tra i partecipanti un ragazzo sardo: ecco chi è

C'è anche un ragazzo sardo tra i giovani che prenderanno parte all'esperienza de Il Collegio, il reality che va in onda sulle reti Rai

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: RaiPlay

A partire dal prossimo 23 ottobre prenderà il via la nuova stagione de Il Collegio, il reality in onda sulle reti Rai che porta i suoi studenti indietro nel tempo. Tra i partecipanti ci sarà anche un ragazzo sardo, Jacopo Vacca.

17enne di Ovodda, fa parte di un gruppo folk e nel suo video di presentazione si è descritto come un ragazzo molto timido. Ama la natura e gli animali, soprattutto il suo asinello Zineddu.

“Jacopo è un ragazzo molto introverso, speriamo che l’esperienza in collegio lo aiuti ad aprirsi un po’ di più” ha affermato la mamma.

