Premio Mia Martini 2025, il vincitore della 31esima edizione è Valerio Scanu

Valerio Scanu è il vincitore della 31esima edizione del Premio Mia Martini. La cerimonia conclusiva dell’evento, articolata in quattro serate, si è svolta a Scalea (Cosenza).

L’organizzazione è stata curata dall’Associazione Cultura e Spettacolo di Bagnara Calabra, con la collaborazione della Regione Calabria, e la conduzione affidata a Claudia Cesaroni e Marco Guacci.

Il riconoscimento al cantante originario de La Maddalena è stato assegnato con la seguente motivazione ufficiale: “Dotato di una voce potente, vincente, capace di abbracciare con naturalezza registri e generi diversi, fin dagli esordi, ha saputo conquistare il pubblico dei talent con carattere e sensibilità interpretativa. La vittoria al Festival di Sanremo del 2010 lo ha consacrato al grande pubblico. Col tempo, al di là di certi meccanismi ‘usa e getta’ che spesso ha il mondo dello spettacolo, ha saputo reinventarsi con coerenza difendendo, a sue spese, la propria identità artistica, spesso controcorrente. Libertà, autenticità e resilienza, sono sicuramente i punti che lo affiancano al carattere e a certi periodi della intricata storia artistica e personale di Mimì”.

