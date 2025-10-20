Budelli, turisti trovati sulla spiaggia rosa: multa salata

Un diportista ha segnalato la presenza di due persone alla Guardia Costiera che è prontamente intervenuta. Sull'area vige il divieto assoluto di accesso e balneazione

La Guardia Costiera ha sanzionato due turisti inglesi che questa mattina sono sbarcati sulla spiaggia Rosa di Budelli, nonostante il divieto.

Ad accorgersi della loro presenza è stato un diportista che ha avvisato la Guardia Costiera. Sul posto è così giunta una motovedetta che ha intercettato le due persone. Per loro è stata emessa una sanzione di 300 euro a testa, come previsto sulla base della violazione commessa.

L’accesso all’area, infatti, è completamente interdetto in quanto vige un divieto assoluto di sbarco e balneazione in ogni periodo dell’anno, per preservarne la bellezza naturale.

