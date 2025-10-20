Cagliari, proseguono i lavori per la metro: modifiche al traffico in viale Diaz e Bonaria

Nei prossimi giorni verranno svolti ulteriori lavori per la realizzazione della metropolitana leggera a Cagliari e i cantieri porteranno ad una modifica della viabilità di viale Bonaria e viale Diaz.

Attraverso un’ordinanza dirigenziale è stato reso noto che da martedì 21 ottobre fino al 17 gennaio 2026 in viale Bonaria, nel tratto tra viale Cimitero e via Sonnino sarà revocata la corsia riservata al TPL e Taxi e verrà istituito il doppio senso di circolazione.

Sempre in viale Bonaria, ma all’intersezione con via Sonnino, verrà istituita la direzione obbligatoria a sinistra, regolata dall’impianto semaforico, con l’eccezione del trasporto pubblico locale e taxi.

In viale Diaz, in direzione via Roma nel tratto tra viale Cimitero e il Palazzo Intesa San Paolo, si assisterà invece alla chiusura della circolazione.

Sempre viale Diaz, ma in direzione via Roma all’intersezione con viale Cimitero, è prevista l’istituzione della direzione obbligatoria a destra regolata dall’impianto semaforico.

Infine, nel tratto in direzione via Roma all’intersezione con via Sonnino verrà istituita la direzione obbligatoria diritto regolata dall’impianto semaforico.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it