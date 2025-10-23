Sardegna, rinforzi per il servizio di elisoccorso: pronti 19 nuovi soccorritori

Sono stati scelti tra cinquanta candidati che si erano presentati per le prove di selezione. Andranno a rinforzare le basi di Alghero, Olbia e Cagliari

L’Areus ha completato la formazione dell’organico per quanto riguarda i soccorritori in servizio in elicottero: sono diciannove i nuovi membri che andranno a rinforzare il settore, distribuiti tra le basi di Alghero, Olbia e Cagliari.

Si tratta di medici e infermieri, per lo più dipendenti dell’azienda emergenza-urgenza, che si apprestano a concludere la formazione Hems (Helicopter emergency medical service).

Le persone sono state scelte tra circa cinquanta candidati che si erano presentati per le prove di selezione e negli scorsi mesi hanno sostenuto la prova alpina.

“L’attività di elisoccorso sarà migliorata anche con l’implementazione di nuove elisuperfici – ha affermato il commissario straordinario di Areus Angelo Maria Serusi – in tutto 92 tra ospedaliere e siti operativi, che permetteranno l’estensione dell’operatività migliorando la risposta sanitaria nei soccorsi primari e ottimizzando al contempo i trasporti secondari urgenti: 30 di queste elisuperfici sono già operative”.

