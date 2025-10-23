Iglesias, allestisce attività di spaccio nella sua casa: arrestato 50enne

A seguito di una perquisizione sono saltati fuori 810 grammi di marijuana e 4 di cocaina, oltre a bilancini e macchine per il sottovuoto

Aveva allestito un’attività di spaccio all’interno della sua abitazione e per questo motivo un 50enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Iglesias, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I sospetti degli operatori sulla presunta attività di spaccio hanno avuto conferma, perché hanno rinvenuto all’interno di diversi involucri 810 grammi di marjuana, 4 grammi di cocaina, la somma di 115€ suddivisa in banconote di piccolo taglio e materiale vario utile al confezionamento dello stupefacente come buste di plastica, bilancini di precisione e una macchina per il sottovuoto.

I fatti accertati dagli agenti della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del Gip, che nell’udienza tenutasi mercoledì mattina ha convalidato l’arresto senza nessuna l’applicazione di alcuna misura.

