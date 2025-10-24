Energit compie 25 anni: tre giornate di eventi per celebrare il grande traguardo

Un quarto di secolo tra crescita e innovazione nel panorama energetico nazionale. Energit compie 25 anni e festeggia questo traguardo con le principali componenti che hanno contribuito a scrivere la storia dell’azienda: i dipendenti, i partner e la comunità. Fondata nel 2000, l’azienda è stata la prima multiutility privata italiana a entrare nel mercato libero dell’energia, portando in Sardegna un’eccellenza nazionale e aprendo la strada a un modo di intendere la fornitura energetica in maniera sostenibile, indipendente e vicina alle persone.

Oggi Energit fa parte del Gruppo Eneron, realtà italiana attiva nel settore e presente anche in Sicilia con Onda Più, con la quale condivide la stessa missione: portare energia sostenibile e innovativa nelle comunità locali. “Il nostro viaggio è iniziato con una sfida: portare energia e libertà di scelta ai sardi, accompagnandoli dall’essere semplici consumatori fino a diventare produttori di energia” ha dichiarato Luigi Martines, CEO di Energit. “Oggi celebriamo 25 anni di crescita, innovazione e relazione con il territorio. Ma, soprattutto, celebriamo le persone – dipendenti, partner, clienti – che hanno reso tutto questo possibile”.

Per celebrare il suo 25° anniversario, Energit ha organizzato tre giornate di eventi dedicate ai protagonisti della sua storia:

Giornata dei Dipendenti – Un momento di ringraziamento per il cuore pulsante dell’azienda: le persone che ogni giorno mettono energia, competenza e passione al servizio dei clienti.

Giornata dei Partner – Un tributo a chi ha accompagnato Energit nel suo percorso di crescita, innovazione e sviluppo sul territorio.

Energit Day – Giornata della Comunità – Mercoledì 29 ottobre, dalle 17, presso Sa Manifattura a Cagliari, si terrà una grande festa aperta al pubblico. La prima parte sarà dedicata ai bambini con laboratori interattivi su energia e sostenibilità; dalle 19, spazio a musica e intrattenimento con Moses Concas, lo speaker Matteo Bruni e il DJ Manuel Cozzolino, insieme a ospiti dal mondo dello sport, tra cui una rappresentanza del Cagliari Calcio.

“Ogni passo che abbiamo fatto in questi 25 anni è stato guidato dalla volontà di creare valore reale per il territorio e per le persone” ha aggiunto Marcello Spano, Direttore Generale di Energit. “Questa ricorrenza è l’occasione per ringraziare chi ha creduto in noi e per rinnovare il nostro impegno verso un’energia sempre più sostenibile, autonoma e vicina alle esigenze della comunità”.