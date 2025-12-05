Boys Don’t Cry: la mostra fotografica di Francesca Tiboni esplora la vulnerabilità maschile a Cagliari

Sabato 6 dicembre 2025, alle ore 18:00, inaugura a Cagliari la mostra fotografica Boys Don’t Cry della fotografa Francesca Tiboni. Il progetto, allestito presso Efficio Lucem, via Mameli 216, offre un’esplorazione della vulnerabilità maschile, sfidando gli stereotipi culturali sulla mascolinità.

La Mostra

Boys Don’t Cry è un progetto fotografico che indaga la fragilità maschile attraverso il nudo. Lontano dai canoni tradizionali di forza e virilità, il corpo diventa un territorio emotivo in cui pelle, muscoli e posture rivelano un mondo interiore che spesso non trova parole. Basato su un atto di fiducia radicale tra la fotografa e i suoi soggetti, il percorso espositivo si spinge oltre il ritratto per smontare la figura umana in un “alfabetario visivo della fragilità”. La mostra si configura così come uno spazio di sospensione dove la vulnerabilità si rivela un atto di coraggio e resistenza alla narrazione dominante.

L’Artista

Francesca Tiboni è una fotografa che vive a Cagliari la cui ricerca visiva esplora i margini, fisici ed esistenziali. Il suo lavoro è stato riconosciuto da Leica Fotografie International e pubblicato su numerose testate internazionali.

L’inaugurazione si terrà alla presenza dell’artista.

Informazioni

Titolo mostra: Boys Don’t Cry

Artista: Francesca Tiboni

Luogo: Efficio Lucem, via Mameli 216, Cagliari Inaugurazione: Sabato 6 dicembre 2025, dalle ore 18:00

Orari di apertura: Domenica 7 dicembre, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 20:00

Ingresso: Libero