Peugeot Care: la garanzia che ti protegge, con Gruppo Seruis, il tuo concessionario Peugeot.”

Scopri la Garanzia Peugeot Care, dal 1° Settembre, sarà offerta gratuitamente a tutti i clienti che stipuleranno il contratto di acquisto di una nuova Peugeot entro il 30 Settembre.

La Garanzia Peugeot Care offre condizioni particolarmente vantaggiose. Copre i principali componenti elettrici e meccanici per un massimo di 8 anni/160.000 chilometri. La Garanzia Peugeot Care si attiva automaticamente e gratuitamente per 1 anno dopo ogni intervento di manutenzione effettuato all’interno della rete Peugeot, per i modelli termici ed ibridi e 2 anni per gli elettrici, fino al massimo di 8 anni o 160.000 km.

La Garanzia Peugeot Care è inoltre trasferibile a un nuovo proprietario, rendendo la vettura più interessante al momento della vendita e assicurando un maggior valore dell’usato. Ti ricordiamo che Gruppo Seruis, oltre a essere concessionario Peugeot, Citroen e DS Automobiles, ora è anche concessionario Opel e DFSK.

Ti aspettiamo per i nostri Porte Aperte nelle sedi Peugeot, Citroen e Opel di via Bacco 24 Elmas e nelle sedi DS Automobiles e DFSK di via Bacco 18 Elmas anche sabato 20 settembre dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:30. Domenica 21 settembre dalle 10:30 alle 13:00

