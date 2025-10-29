Incendio a Sestu, l’ira del proprietario del fienile: “Miserabili, atto di codardia”

Non sembra avere dubbi Ignazio Ferru sulla natura dolosa dell’incendio che ha colpito il suo fienile questa notte a Sestu. “C’è chi non sopporta di vedere gli altri costruire qualcosa con le proprie mani” scrive sui social.

“C’è chi rosica davanti all’impegno, alla passione, ai sacrifici altrui.

E allora distrugge – prosegue – Brucia. Perché non sa creare”. Ferru ammette che “la rabbia è tanta, vedere il nostro capannone… Frutto di mesi di sacrifici, di notti insonni e sudore, andare in fumo per colpa di un gesto vile, di persone mosse dall’invidia o dalla gelosia, è qualcosa che non si può accettare. Bruciare ciò che altri hanno costruito con fatica non è solo un crimine, è un atto di codardia“.

Ferru però cerca di farsi forza: “Chi ha fatto questo deve sapere che le fiamme possono distruggere un capannone, ma non la forza, la dignità e la passione di chi ha creato tutto da zero.

Brutti miserabili”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it