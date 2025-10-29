Paura nella notte a Sestu, grosso incendio in un deposito di fieno

Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione di Selargius sono intervenuti in via Dessì, a Sestu, dove si è sviluppato un incendio all’interno di un deposito di balloni di fieno di proprietà di un 54enne cagliaritano.

Le fiamme, che hanno coinvolto una parte consistente del materiale stoccato, sono state domate grazie al pronto intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari, evitando che il rogo si propagasse alle strutture adiacenti e causando così danni ancora più gravi. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Sono attualmente in corso gli accertamenti dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco per stabilire le cause dell’incendio e quantificare l’entità dei danni, che al momento risultano ancora in via di stima.

