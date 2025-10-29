Sanità Sardegna, approvato il progetto per la riorganizzazione del Cup

La Giunta Regionale ha approvato il progetto operativo destinato a ridisegnare e ottimizzare l’operatività dei Centri Unici di Prenotazione (Cup).

L’iniziativa persegue molteplici finalità volte a innalzare l’efficienza del servizio sanitario. Tra gli scopi principali rientrano l’adozione di una gestione interamente informatizzata delle agende di prenotazione e, conseguentemente, un deciso miglioramento dei tempi di attesa e della qualità complessiva offerta all’utenza.

Il piano mira inoltre a perfezionare la gestione delle disdette e a minimizzare il fenomeno delle mancate presentazioni agli appuntamenti senza preavviso. A tal fine, sarà introdotto un sistema di recall sia automatico che manuale e si farà ricorso all’utilizzo delle cosiddette “liste attive” per ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili.

L’esecutivo regionale ha infine assicurato che tutte le azioni intraprese saranno oggetto di un monitoraggio costante per garantirne l’efficacia e il successo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it