Carbonia, fermato con una scacciacani senza tappo rosso: 50enne nei guai

Durante la notte scorsa, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carbonia hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un cinquantenne del posto, disoccupato e già noto alle Forze dell’Ordine, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

L’episodio è avvenuto in via Dalmazia. I militari, a bordo della loro auto di servizio, avevano concesso la precedenza all’uomo che stava attraversando la strada. Proprio in quel frangente, il pedone ha accidentalmente lasciato cadere una pistola sull’asfalto, innescando l’immediato intervento dei Carabinieri.

L’azione rapida della pattuglia ha permesso di fermare il soggetto in totale sicurezza e di effettuare un controllo. È stato accertato che l’oggetto, pur essendo estremamente simile a una pistola d’ordinanza, era in realtà una “scacciacani” marca Bruni, modello 92, calibro 8 mm. L’arma era stata privata del tappo rosso di sicurezza all’estremità della canna ed era completa di caricatore contenente otto cartucce a salve dello stesso calibro.

Il cinquantenne non ha saputo fornire una giustificazione credibile per il possesso dell’arma, che è stata quindi sequestrata. L’Autorità Giudiziaria, debitamente informata dai Carabinieri, valuterà ora le conseguenze del suo comportamento.

