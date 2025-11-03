Incidente fatale sulla Sp 65, auto fuori strada: muore 49enne di Guspini

L'auto è uscita di strada bruscamente, terminando la corsa fuori dalla carreggiata. L'impatto si è rivelato fatale

Un tragico sinistro stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, approssimativamente intorno alle 18:00, sulla Strada Provinciale 65. Un uomo di 49 anni, residente a Guspini, è deceduto in seguito all’accaduto.

Secondo le prime ipotesi sulla dinamica, il conducente, alla guida di una Volkswagen Golf, ha smarrito il controllo del veicolo per ragioni che sono ancora oggetto di indagine. L’auto è uscita di strada bruscamente, terminando la corsa fuori dalla carreggiata. L’impatto si è rivelato fatale e, nonostante l’arrivo immediato del personale del 118, i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanluri, che hanno stabilizzato l’area, e i Carabinieri della Stazione di Guspini, ai quali è stata demandata la raccolta dei rilievi necessari per la ricostruzione precisa dei fatti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it