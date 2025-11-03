Tre auto rubate in poche ore nel sassarese: arrestato un ladro seriale

I veicoli rubati sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari. Il responsabile è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato

Un malvivente specializzato in furti d’auto è stato catturato dai Carabinieri dopo aver tentato o completato il furto di tre veicoli nell’arco di una singola mattinata.

Il primo colpo è stato messo a segno a Sassari, in Corso Trinità: un uomo aveva lasciato la sua Opel Crossland parcheggiata per pochi minuti davanti a una tabaccheria, ma al suo ritorno l’auto era già scomparsa. Il secondo episodio si è verificato a Ossi, dove il ladro è riuscito brevemente a impossessarsi di una Nissan Juke. Tuttavia, è stato scoperto dai proprietari ed è fuggito immediatamente, abbandonando il veicolo per evitare complicazioni.

Proprio a Ossi, l’uomo è stato intercettato e fermato dai Carabinieri mentre si trovava alla guida della Opel rubata a Sassari. La perquisizione ha rivelato che portava con sé uno zaino contenente diversi strumenti da scasso, tra cui cesoie, forbici e una pinza multiuso, attrezzi presumibilmente usati per forzare le portiere delle automobili.

Ricostruendo i vari episodi, i militari hanno anche rinvenuto a bordo della Nissan le chiavi di un’Alfa Romeo Mito che l’uomo aveva tentato di rubare in un terzo caso, sempre a Ossi.

I veicoli sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari. Il responsabile è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Questa mattina, il Giudice del Tribunale di Sassari ha convalidato l’arresto e ha disposto per l’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it