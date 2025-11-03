Prima pagina Lazio-Cagliari, le formazioni ufficiali: riecco Mina e Luperto in difesa

Lazio-Cagliari, le formazioni ufficiali: riecco Mina e Luperto in difesa

Le scelte di Sarri e Pisacane per la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Cagliari: i rossoblù ritrovano Mina e Luperto dal primo minuto

(Foto credit: Instagram Yerry Mina)

Il Cagliari allo stadio Olimpico per la difficile sfida contro la Lazio in programma alle 20.45. Il tecnico rossoblù Fabio Pisacane ritrova Mina e Luperto al centro della difesa, mentre in attacco è confermato Borrelli supportato da Esposito e Gaetano.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.
Allenatore: Sarri.

Cagliari (3-4-2-1): Caprile; Mina, Luperto, Zappa; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano, Esposito; Borrelli.
Allenatore: Pisacane.

