Lazio-Cagliari, le formazioni ufficiali: riecco Mina e Luperto in difesa

Il Cagliari allo stadio Olimpico per la difficile sfida contro la Lazio in programma alle 20.45. Il tecnico rossoblù Fabio Pisacane ritrova Mina e Luperto al centro della difesa, mentre in attacco è confermato Borrelli supportato da Esposito e Gaetano.
Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.
Allenatore: Sarri.
Cagliari (3-4-2-1): Caprile; Mina, Luperto, Zappa; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano, Esposito; Borrelli.
Allenatore: Pisacane.
