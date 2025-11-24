Controlli nel Sud Sardegna, a Sanluri non si ferma all’alt e si schianta: era ubriaco

Nel corso della notte tra il 23 e il 24 novembre, i Carabinieri delle Compagnie di Dolianova, Sanluri e San Vito hanno effettuato un servizio coordinato di controllo lungo tutta la fascia centro-sud della provincia di Cagliari. All’operazione hanno preso parte il personale delle Stazioni territoriali, le aliquote Radiomobili e le aliquote Operative, con l’obiettivo di prevenire furti, contrastare l’uso di sostanze stupefacenti e ridurre i comportamenti di guida pericolosi. Nel complesso sono stati controllati 69 veicoli, 112 persone e alcuni locali pubblici.

A Dolianova, fermato un operaio di 22 anni residente a Serdiana, trovato in possesso di oltre 6 grammi di hashish suddivisi in due dosi. La droga è stata sequestrata e il giovane segnalato alla Prefettura per detenzione ai fini di uso personale.

A Sanluri, invece, i Carabinieri hanno denunciato un operaio 32enne del posto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, non si è fermato all’alt durante un controllo stradale in via Aldo Moro e ha tentato la fuga. Dopo un breve inseguimento, il veicolo è finito contro la recinzione di una comunità integrata in via Sardegna. Nessun ferito per fortuna. L’uomo è risultato positivo all’alcoltest con valori ampiamente superiori ai limiti consentiti. La patente è stata ritirata, l’auto sequestrata e i Vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’area.

Contemporaneamente, nei territori di San Vito, Armungia, Ballao, Villasalto e Muravera, un servizio congiunto delle Stazioni locali e dell’Aliquota Operativa ha portato alla segnalazione di 4 persone trovate in possesso di piccole quantità di stupefacenti. Tra loro, un 37enne domiciliato a Siurgus Donigala in possesso di hashish, un 24enne di Villasimius con marijuana e hashish, un 19enne della stessa località con una sigaretta artigianale e dosi di marijuana, e infine un 43enne di Villaputzu con marjuana e hashish.

