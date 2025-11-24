Cagliari, soci americani e nuovo stadio: c’è da chiarire | Farris: “Zedda riferisca”

L’ingresso del fondo di investimento statunitense nel capitale del Cagliari Calcio, continua a far discutere anche negli ambienti istituzionali. Tra le voci più critiche emerge quella del consigliere comunale Giuseppe Farris, che in un post social ha annunciato la presentazione di un’interrogazione alla Giunta per chiedere spiegazioni sull’operazione e sui riflessi che potrebbe avere sul progetto del nuovo stadio.

Pur sottolineando la propria “sfegatata fede rossoblù”, Farris ha chiarito che il suo ruolo istituzionale lo obbliga a pretendere risposte trasparenti. In particolare, il consigliere vuole sapere se “il sindaco fosse già a conoscenza della trattativa” e se abbia “incontrato il nuovo investitore”, tenendo conto che il Comune è proprietario delle aree interessate e che insieme alla Regione ha già stanziato 60 milioni di euro per la realizzazione del nuovo impianto.

Farris chiede inoltre “in cosa consista la visione strategica di medio-lungo periodo che è stata condivisa” e come il nuovo socio intenda sostenere il progetto dello stadio. Infine il consigliere vuole conoscere il prezzo della quota ceduta (circa il 40% del totale) e verificare se esistano condizioni o clausole che possano incidere sul futuro assetto societario qualora Giulini cedesse tutto prima della realizzazione dello stadio.

Secondo Farris, non si può parlare di una semplice operazione tra privati, perché l’investimento riguarda un’infrastruttura pubblica che utilizza risorse economiche pubbliche e che, per legge, potrebbe richiedere una deliberazione del Consiglio comunale sulla sua rilevanza pubblica. Proprio per questo, conclude, “è mio dovere esprimere un voto consapevole”, richiamando l’urgenza di garantire la massima trasparenza in un passaggio decisivo non solo per il calcio cittadino, ma per l’intero futuro sportivo e urbano di Cagliari.

