Cagliari, controlli antimovida: 46enne arrestato per droga aggredisce gli agenti

L’uomo, di origine marocchina e già noto alle forze dell’ordine, ha aggredito i poliziotti che lo avevano portato in Questura

La Polizia di Stato ha arrestato a Cagliari un 46enne di origine marocchina con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il fermo è avvenuto nella serata di venerdì in via Baylle, nel cuore della città, durante i controlli “antimovida” coordinati dal Questore e definiti dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Gli agenti hanno notato l’uomo mentre cercava di disfarsi di un borsello alla loro vista, mostrando un evidente nervosismo. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di 880 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio, una bustina contenente 21,27 grammi di hashish e due coltelli a serramanico sporchi della stessa sostanza. Accertamenti successivi hanno rivelato che il 46enne aveva numerosi precedenti penali e di polizia.

Una volta accompagnato in Questura, l’uomo ha cercato di colpire gli agenti con calci e pugni, arrivando anche a inscenare atti di autolesionismo. È stato subito immobilizzato e, dopo le formalità di rito, trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima. Nell’udienza di sabato il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo per lui la misura cautelare dell’obbligo di firma.

