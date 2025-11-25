Portoscuso, trovati a nascondere oltre 1kg di marijuana: due arrestati

I due uomini sono accusati di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio e momentaneamente agli arresti domiciliari

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Portoscuso, coadiuvati dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Iglesias, hanno proceduto all’arresto di due uomini residenti in zona, entrambi accusati di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

L’operazione ha avuto inizio durante un pattugliamento di routine in via Giulio Cesare. I militari hanno notato un diciottenne disoccupato fermo in scooter nei pressi dell’abitazione di un trentottenne, anch’egli senza occupazione e già noto alle Forze dell’Ordine. I movimenti repentini eseguiti dal giovane, che sembrava tentare di nascondere qualcosa alla vista della pattuglia, hanno immediatamente insospettito gli operanti.

L’intuizione investigativa è stata subito confermata: la successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire oltre un chilogrammo di marijuana e un bilancino di precisione.

Conoscendo il proprietario della casa e ipotizzando un collegamento tra i due, i Carabinieri hanno esteso il controllo anche all’abitazione del trentottenne. All’interno, sono stati scoperti ulteriori 11 grammi di marijuana, 3 grammi di hashish e tre bilancini di precisione recanti tracce di stupefacente.

Dopo aver ricostruito l’intera vicenda, l’intero materiale illecito è stato posto sotto sequestro. I due uomini sono stati quindi condotti in caserma e, al termine delle procedure formali, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria, che valuterà ora la loro posizione.

