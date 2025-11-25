Paura questa mattina ad Alghero, incendiate due moto e un’automobile

Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Alghero è intervenuta intorno all’una di questa mattina in Via Alexander Fleming per domare l’incendio di una motocicletta.

Nonostante la rapidità dell’intervento, lo scenario è mutato drasticamente: complice il forte vento, le fiamme si sono propagate con violenza, avvolgendo rapidamente un secondo motociclo e due autovetture parcheggiate nelle vicinanze. Il bilancio è di quattro veicoli distrutti.

Le cause che hanno innescato l’incendio rimangono per il momento sconosciute. Fortunatamente, non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi di rito e per avviare le indagini sull’origine del rogo.

