Monti, operai stranieri senza permesso di soggiorno: titolare denunciato

L’amministratore di un’impresa edile attiva nel comune di Monti è stato denunciato dai Carabinieri della locale Stazione, supportati dal personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Sassari, in seguito a un’ispezione congiunta.
Le indagini hanno rivelato che l’azienda impiegava manodopera straniera priva di regolare permesso di soggiorno e violava diverse disposizioni riguardanti la sicurezza sul luogo di lavoro.
Al termine delle verifiche, l’amministratore è stato deferito anche per la mancanza della “patente a crediti”, l’assenza del Pos (Piano Operativo di Sicurezza) e l’utilizzo di ponteggi non a norma.
A fronte delle gravi infrazioni, è stata comminata una sanzione amministrativa superiore a 15.000 euro, oltre alla disposizione immediata della sospensione dell’attività imprenditoriale. Le motivazioni della sospensione includono l’utilizzo di lavoratori irregolari, le gravi inadempienze in materia di sicurezza e la mancata comunicazione preventiva di assunzione
Anche il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva del cantiere è stato denunciato in relazione alle irregolarità riscontrate.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it