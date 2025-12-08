Campo largo, sulla sanità volano gli stracci: è rottura con Bartolazzi

Un vero e proprio vespaio politico sta travolgendo il Campo largo sardo. L’assessore Armando Bartolazzi lascia la sua delega alla Sanità e verrà presto sostituito dalla presidente Alessandra Todde. A confermarlo sono stati gli stessi esponenti della Giunta in due interviste distinte ai principali quotidiani regionali.

Rottura

“Adesso tocca a me. Ci metto la faccia e ho le spalle date dal mio ruolo per difendermi” ha annunciato Todde che raccoglierà in prima persona la delega. “Mi sono resa conto di troppi filtri, di tanti passaggi intermedi che hanno rallentato le decisioni. Adesso è tempo di decisioni chiare, rapide e condivise”.

Ma la decisione non sembra essere stata condivisa da Bartolazzi. “Io ho più consensi all’opposizione che all’interno. All’interno c’è la caccia alle poltrone” ha affermato attaccando proprio il Campo largo. E non risparmia una frecciata alla stessa Todde: “Se promuoverà un sistema retrogrado? Non è che lo promuove, lo lascerà così com’è”.

Il centrodestra

Da qui il caos è servito. Gongola la minoranza di centrodestra, con Fratelli d’Italia alla carica con consiglieri regionali e parlamentari. Salvatore Deidda sottolinea come “quello che viene definito Campo largo è, nei fatti, un campo minato, dove la ricerca di poltrone prevale sulla coesione politica”. Duro anche Corrado Meloni: “Speriamo che le dimissioni annunciate mettano la parola fine a questa dolorosa, per i pazienti isolani, e grottesca sceneggiata recitata dagli attori del Campo largo”. Sarcastico Paolo Truzzu: “Se ci fosse un Comandante De Falco qualsiasi, già ex senatore dei cinquestelle, penso che non esiterebbe un secondo a urlare “Salite a bordo, c…o”!”.

