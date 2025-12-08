Pula, in giro con hashish e coltello: denunciato

Il 22enne ha tentato di allontanarsi alla vista della pattuglia, ma il suo atteggiamento ha peggiorato la situazione: scattati controlli e sequestro

Nella notte appena trascorsa i Carabinieri della Stazione di Pula hanno denunciato a piede libero un 22enne, operaio e già noto alle forze dell’ordine, per detenzione abusiva di munizioni e porto di armi od oggetti atti a offendere.

Il giovane, mentre camminava in una via del centro, ha mostrato evidente agitazione alla vista della pattuglia, tentando di allontanarsi. Il comportamento sospetto ha spinto i militari ad approfondire con un controllo accurato. Durante la perquisizione personale è stato trovato in possesso di 3 grammi di hashish e di un coltello a serramanico.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di una cartuccia a pallettoni calibro 20 inesplosa. Tutto il materiale rinvenuto, compresa la sostanza stupefacente, è stato sequestrato. Dell’attività sono state informate l’Autorità giudiziaria e quella amministrativa, che valuteranno le ulteriori misure da adottare.

