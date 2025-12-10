Insulti a Hermoso, Trevisani attacca Folorunsho: “Gesto non da uomo”

Le frasi ingiuriose pronunciate da Michael Folorunsho nei confronti di Mario Hermoso, con pesanti riferimenti alla madre del difensore della Roma, continuano a far discutere. Tra le reazioni più forti c’è quella di Riccardo Trevisani, giornalista e volto noto delle telecronache sportive, che nel podcast di Cronache di Spogliatoio ha definito il comportamento del centrocampista del Cagliari “inaccettabile” e “vigliacco”.

Trevisani ha condannato senza mezzi termini quanto accaduto: “In campo fate tutti i duri, muso a muso, mani al collo, ma poi rivolgi a un avversario frasi come ‘Tua madre è una pu..ana, deve morire’. È una cosa brutta e vergognosa, non da uomo”. L’opinionista ha poi rincarato la dose con parole destinate a far discutere: “Preferisco uno che gli dà una testata e prende 4 giornate. Da uomo è fare a botte, una cosa da non uomo è insultare la madre”.

Il giornalista ha proseguito: “Questa è una cosa terrificante, agghiacciante, tutto quello che non fa parte del manuale dell’essere un maschio”. Poi rincara la dose: “Preferisco che gli fai irruzione nello spogliatoio, una cosa fisica“. Parole dure che hanno alimentato ulteriormente il dibattito attorno all’episodio.

Nonostante la tensione mediatica, il Giudice Sportivo non ha inflitto alcuna sanzione a Folorunsho. Il giocatore del Cagliari, dal canto suo, ha pubblicato subito dopo la partita un messaggio di scuse sui social, dichiarandosi sinceramente pentito. Inoltre, circolano sui social diversi video registrati dagli spalti che testimoniano un comportamento provocatorio di Hermoso prima del diverbio con Folorunsho.

Non certo una giustificazione agli insulti, ma di sicuro immagini che aiutano a contestualizzare il clima teso della gara e che spiegano il comportamento del calciatore rossoblù. Intanto le parole di Trevisani stanno facendo discutere, soprattutto per i termini utilizzati.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it