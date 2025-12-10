Selargius, fallisce l’assalto al tabacchino: ladri messi in fuga dall’allarme

Quattro malviventi tentano il furto nella notte, ma l’intervento coordinato tra vigilanza privata e Carabinieri manda a monte il colpo

Tentativo di furto sventato nella notte al Tabacchi Mandas di Selargius. Era l’1.51 di oggi, mercoledì 10 dicembre, quando la centrale operativa della vigilanza è stata allertata dal sistema di videosorveglianza installato all’ingresso e nelle aree esterne dell’esercizio.

Le immagini mostrano 4 individui incappucciati scendere rapidamente da un furgone arrivato in retromarcia. Armati di palanchino, hanno forzato con estrema rapidità la serranda, riuscendo a rompere il blocco della serratura fissato a terra. Le operazioni dei malviventi sono state seguite in diretta dalla Sala Operativa della Sicurtecnica, dove la guardia giurata ha immediatamente attivato il protocollo di emergenza: invio della pattuglia di pronto intervento, chiamata ai Carabinieri e avviso al titolare del negozio.

Prima che i ladri riuscissero a raggiungere la porta corazzata interna, dalla centrale è stato azionato l’allarme, facendo scattare la sirena esterna. Il suono ha costretto i 4 a una fuga precipitosa, lasciando dietro di sé soltanto la serranda sfondata.

La pattuglia della vigilanza, giunta sul posto in via San Martino insieme ai Carabinieri e al proprietario, ha potuto constatare i danni provocati nell’assalto. Dalle riprese è stata ricavata anche la targa, risultata straniera, del furgone utilizzato per il tentativo di furto.

