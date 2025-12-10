Decimomannu, violazioni dei domiciliari: 23enne finisce in carcere

Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Decimomannu hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 23enne del posto, disoccupato e già conosciuto dalle forze di polizia. Il provvedimento, emesso il 9 dicembre dall’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari, dispone il suo trasferimento in carcere.

Il giovane è stato rintracciato nel centro del paese e dovrà scontare una pena definitiva di 7 mesi di reclusione. La condanna riguarda le reiterate violazioni delle prescrizioni legate agli arresti domiciliari cui era sottoposto per reati in materia di stupefacenti.

Dopo la notifica dell’ordine e il passaggio in caserma per le procedure di rito, il 23enne è stato accompagnato alla casa circondariale di Uta, come ordinato dall’Autorità giudiziaria.

