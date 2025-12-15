Luogosanto, operaio travolto da un masso in una cava: è grave

Grave incidente sul lavoro a Luogosanto, in località Saccheddu. Un uomo di 50 anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un masso all’interno della cava dove stava lavorando. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuta l’equipe del 118, che ha prestato le prime cure riscontrando un serio trauma dorso-lombare e la frattura del femore.

Considerate le condizioni dell’uomo, i sanitari hanno disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Sassari. Il ferito è stato trasportato con l’elisoccorso e ricoverato in codice rosso. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle misure di sicurezza all’interno della cava.

