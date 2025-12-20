Calciomercato Cagliari, occhi sul centrocampo: piace Brescianini dell’Atalanta

Il Ds del Cagliari Angelozzi conosce molto bene Brescianini avendolo avuto, e valorizzato, con la maglia del Frosinone

Il Cagliari muove i primi passi in vista della sessione invernale di calciomercato che prenderà ufficialmente il via nel mese di gennaio; il Direttore sportivo Guido Angelozzi pensa alle mosse per rinforzare la rosa a disposizione di Pisacane in tutti i ruoli.

Davanti l’obiettivo è rimpiazzare Belotti, fermo ai box per diversi mesi a seguito della rottura del legamento crociato, e le idee del Ds rossoblù sono molteplici: da Djuric a Cutrone, passando per i sogni Lucca e Dzeko.

In mezzo al campo potrebbe prendere piede nei prossimi giorni il nome di Marco Brescianini, centrocampista “box to box” dell’Atalanta che sta trovando poco spazio in nerazzurro. Angelozzi lo conosce bene dai tempi del Frosinone quando lo prelevò dal Milan, facendolo crescere in gialloblù, per poi venderlo alla Dea in un duello di mercato con il Napoli.

