Cagliari-Pisa 2-2, i rossoblù la ribaltano e si illudono: delusione nel finale

Il Cagliari pareggia 2-2 contro il Pisa all’Unipol Domus. I rossoblù rimontano l’iniziale svantaggio, ma si fanno trovare impreparati nel finale per la settima volta in questa stagione.

Subito pericoloso il Pisa con una punizione dell’ex Tramoni, ma è attento Caprile. Poi sale il Cagliari con la qualità di Esposito e Gaetano che confezionano la prima grande occasione al minuto 10. Appena 6 minuti dopo ed è ancora Tramoni a rendersi pericoloso su un repentino cambio di lato, ma di nuovo si trova davanti un ottimo Caprile.

Il Pisa si affaccia spesso nell’area rossoblù, ma la squadra di Pisacane prova a reagire con qualche tiro dalla distanza di Adopo e Kilicsoy. E proprio il turco al 40′ è bravo a girarsi e scagliare un destro rasoterra che sfiora l’esterno del palo. Sullo scadere del primo tempo però l’arbitro Fourneau fischia un rigore per il Pisa: fallo di mano di Adopo, ma dinamica molto dubbia. Dal dischetto trasforma Tramoni per l’1-0.

Nella ripresa Pisacane cambia subito Obert per Idrissi e poi Zappa per Adopo. I cambi danno i loro frutti perché è proprio Zappa a servire il cross dell’1-1 per la testa di Folorunsho che batte Semper. Lo stesso Folorunsho però si fa male sbattendo la gamba contro il palo in occasione della rete, abbandonando il campo per Mazzitelli.

Il Cagliari prende in mano la gara e al 70′ la ribalta con Kilicsoy: il turco stoppa un pallone al limite dell’area, si gira e scaglia un destro fortissimo che fulmina Semper. Gilardino prova il tutto per tutto ma i rossoblù restano compatti, almeno fino all’89’ quando Leris punta Idrissi e mette un cross basso che Moreo gira in rete per il 2-2.

