Meteo Sardegna, per le festività natalizie calo delle temperature e pioggia

L’anomalo tepore che ha avvolto la Sardegna nell’ultimo periodo, regalando giornate soleggiate e temperature quasi autunnali, è ormai agli sgoccioli. Con l’inizio della settimana di Natale, l’Isola si appresta a subire una vera e propria sterzata meteorologica: l’irruzione di correnti atlantiche cariche di pioggia e aria fredda manderà in archivio i picchi di 20 gradi, ristabilendo un panorama climatico decisamente più consono al solstizio d’inverno.

Il peggioramento si manifesterà gradualmente a partire dai settori costieri occidentali, estendendosi poi a tutta la regione nella giornata di martedì. Le precipitazioni si faranno più insistenti nelle zone interne, accompagnate da un sensibile crollo termico che porterà le massime diurne a scendere drasticamente. Questa fase di maltempo spazzerà via la mitezza residua, costringendo i sardi a tirare fuori abiti pesanti proprio in vista dei cenoni e delle celebrazioni religiose.

Durante la serata del 24 dicembre si assisterà a un temporaneo miglioramento, con ampie finestre di sereno che però non impediranno al termometro di crollare non appena calerà il sole; la notte della Vigilia sarà infatti caratterizzata da un freddo pungente, specialmente lontano dalle coste. La giornata di Natale proseguirà su questo binario di incertezza, con un cielo che si manterrà nuvoloso e un vento tagliente che accentuerà la sensazione di gelo per chiunque si trovi all’aperto.

Le festività si avvieranno alla conclusione, nella giornata di Santo Stefano, mantenendo connotati tipicamente stagionali. Sebbene le piogge possano concedere qualche sosta in più, la nuvolosità resterà compatta e l’aria pungente continuerà a dominare la scena, confermando che l’inverno è finalmente arrivato a riprendersi il suo posto sul territorio regionale, ponendo fine a un lungo periodo di temperature sopra le medie storiche.

