Tentato omicidio a Pattada: grave un uomo ferito da colpi d’arma da fuoco

La vittima è stata presa di mira da una serie di colpi di arma da fuoco che l'hanno raggiunta in diverse parti del corpo

Grave agguato di sangue ieri sera nelle campagne del Logudoro, precisamente nei pressi del bacino artificiale del Lerno, in territorio di Pattada. Un uomo è rimasto vittima di un brutale tentato omicidio: la vittima è stata presa di mira da una serie di colpi di arma da fuoco che l’hanno raggiunta in diverse parti del corpo.

Dopo il ferimento, la vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale per essere affidata alle cure dell’equipe medica. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto da rendere necessario un immediato e complesso intervento chirurgico nel tentativo di salvargli la vita; al momento la prognosi resta riservata.

Sul fronte delle indagini, i Carabinieri della Compagnia di Ozieri si sono messi subito al lavoro per ricostruire la dinamica dell’attentato. Gli inquirenti, dopo aver effettuato i primi rilievi sul luogo della sparatoria, sembrano aver già fatto passi avanti significativi: l’attività investigativa si sarebbe infatti concentrata su un sospettato specifico, stringendo il cerchio attorno a una precisa figura.

