Sinnai, con un coltello minaccia di morte il padre: 22enne in manette

Un grave episodio di violenza domestica ha richiesto l’intervento urgente dei Carabinieri a Quartu Sant’Elena, dove un giovane di 22 anni è stato arrestato dopo aver seminato il terrore tra le mura di casa. L’allarme è scattato ieri sera, quando i genitori del ragazzo, disperati per la furia incontrollabile del figlio, hanno composto il 112 chiedendo protezione immediata.

Al loro arrivo, i militari della Sezione Radiomobile si sono trovati di fronte a una scena critica: il giovane, un disoccupato con precedenti, aveva appena impugnato un coltello per minacciare di morte il padre durante un acceso litigio. Gli operanti sono riusciti a disarmare il ventiduenne e a recuperare l’arma, sebbene il ragazzo abbia tentato di opporre resistenza fisica per sfuggire al fermo, costringendo i Carabinieri a una manovra di contenimento per riportare l’ordine senza che nessuno rimanesse ferito.

Le accuse nei confronti del giovane sono pesanti: dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Vista la gravità delle condotte e il rischio per l’incolumità dei genitori, è stata immediatamente applicata la procedura del “Codice Rosso”, il protocollo normativo dedicato alla protezione delle vittime di violenza domestica.

Dopo le procedure di identificazione e il fotosegnalamento in caserma, il ragazzo è stato trasferito nel carcere di Uta. Rimarrà a disposizione della magistratura, che dovrà valutare i provvedimenti cautelari necessari per garantire la sicurezza dei familiari coinvolti in questo drammatico evento.

