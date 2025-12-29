Belotti si gode Cagliari in attesa del rientro in campo, selfie e sorrisi in ristorante

L'attaccante è tornato da diverse settimane in Sardegna per proseguire le terapie e nel frattempo si gode anche la città

Belotti si gode Cagliari in attesa del rientro in campo, selfie e...

Il Cagliari attende con ansia il ritorno in campo del gallo Andrea Belotti, fermo ai box dopo la rottura del legamento crociato che ha compromesso la sua stagione iniziata alla grande con la maglia rossoblù.

Belotti da qualche settimana è tornato in Sardegna per proseguire il suo percorso riabilitativo in vista del ritorno sui campi da gioco e nel frattempo ha voluto godersi la città capoluogo isolano.

Selfie e sorrisi al ristorante L’Infinito dove il titolare ha tenuto a ringraziare l’attaccante per la visita: “Un vero piacere averti a pranzo da noi insieme alla tua splendida famiglia, torna presto a trovarci”.

