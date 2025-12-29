Cagliari, fermato con marijuana, hashihs e cocaina: 45enne arrestato

Una volta convalidato l'arresto, l'imputato ha scelto di procedere con il patteggiamento a 18 mesi di reclusione e 2.200€ di multa

Si è chiuso con un patteggiamento il processo per direttissima nei confronti di un 45enne dell’hinterland cagliaritano, fermato nella notte dai Carabinieri della Sezione Radiomobile. L’uomo, già conosciuto dagli uffici di polizia, è stato condannato a 18 mesi di reclusione e 2.200 euro di multa.

L’operazione è scattata in via Talete, a Cagliari, quando una pattuglia dell’Arma ha deciso di controllare l’uomo, insospettita dal suo comportamento nervoso. La perquisizione sul posto ha confermato i dubbi dei militari: il 45enne nascondeva circa 15 grammi di hashish, 4 di marijuana e una piccola dose di cocaina. Oltre allo stupefacente, i Carabinieri hanno sequestrato 1.165 euro in contanti, somma considerata dagli inquirenti il guadagno dell’attività di spaccio.

I controlli si sono poi spostati nell’abitazione dell’indagato. Qui le Forze dell’Ordine hanno rinvenuto tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi: un bilancino di precisione, un coltello ancora sporco di sostanza stupefacente e materiale vario per preparare i pacchetti.

Durante le operazioni in casa, la situazione è tesa: l’uomo ha tentato di opporsi con forza all’attività dei militari. I Carabinieri sono riusciti a contenerlo senza che nessuno rimanesse ferito, ma l’episodio ha fatto scattare una seconda accusa: quella di resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo aver trascorso la notte ai domiciliari, l’uomo è comparso stamattina davanti al Giudice del Tribunale di Cagliari. Una volta convalidato l’arresto, l’imputato ha scelto di procedere con il patteggiamento. Oltre alla pena detentiva e alla multa, il tribunale ha disposto la confisca definitiva del denaro sequestrato durante l’intervento.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it